ΝΒΑ: Διαθέσιμος ξανά να αγωνιστεί ο Όλντριτζ, φαβορί οι Νετς (pics)

Τον περασμένο Απρίλιο ο Λαμάρκους Όλντριτζ ανακοίνωσε την άμεση απόσυρσή του από την ενεργό δράση λόγω προβλήματος στην καρδιά, πλέον όμως είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί ξανά και οι Νετς είναι το φαβορί για να τον υπογράψουν.

Ο 36χρονος φόργουορντ αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες ότι ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην καρδιά που δεν μπορεί να παραβλέψει και για αυτόν τον λόγο κρέμασε άμεσα τη φανέλα του έπειτα από 15 χρόνια καριέρας, έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα με τους Νετς.

Όπως όμως αναφέρει ο Shams Charania, ο 15 φορές All-Star φόργουορντ είναι διαθέσιμος πλέον να αγωνιστεί ξανά, περνώντας με επιτυχία όλες τις εξετάσεις. Τονίζεται δε πως το φαβορί για την απόκτησή του είναι οι Νετς! Ο Όλντριτζ μετράει 19.4 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ό. σε 1.029 αγώνες στη regular season το Πόρτλαντ, το Σαν Αντόνιο και το Μπρούκλιν.

Seven-time NBA All-Star LaMarcus Aldridge has been cleared to play again, passing all of the necessary tests, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Nets are leaders to sign Aldridge, sources said.