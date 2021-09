ΝΒΑ: Διευκολύνει τους εμβολιασμένους των ομάδων

Το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες πως έρχονται ορισμένες διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους, παίκτες και προσωπικό.

Όπως μεταδίδει ο Σαμς Χαράνια, η λίγκα ενημέρωσε τις ομάδες πως οι πλήρως εμβολιασμένοι παίκτες αλλά και το προσωπικό δεν θα υποχρεώνονται σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, κατά την διάρκεια της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Αντίθετα, οι μη εμβολιασμένοι ή εκείνοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την διαδικασία, θα ελέγχονται σε τακτική βάση.

Πιο αναλυτικά:

Το σχετικό tweet του δημοσιογράφου:

Sources: The NBA has informed teams that it anticipates that fully vaccinated players and team personnel will not be required to undergo regular coronavirus testing during 2021-22 season. Non-fully vaccinated players/personnel will undergo regular testing.