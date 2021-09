Μαϊάμι Χιτ: Προσέφεραν two-way συμβόλαιο στον Μάρκους Γκάρετ

Ο Μάρκους Γκάρετ βρήκε two-way συμβόλαιο στο ΝΒΑ, με τους Μαϊάμι Χιτ να προχωρούν για την απόκτηση του.

Όπως... τιτίβισε σχετικά ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 23χρονος άσος από το Τέξας υπογράφει two-way συμβόλαιο με τον σύλλογο από το Μαϊάμι.

Ο ύψους 1.96μ. περιφερειακός δεν άκουσε το όνομα του στο NBA Draft του Ιουλίου, όμως άφησε καλά δείγματα γραφής στο Summer League του Λας Βέγκας.

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ο Γκάρετ αγωνιζόταν στο Κάνσας, έχοντας πέρσι κατά μέσο όρο 11 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 29 εμφανίσεις.

