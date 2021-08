ESPN: «Έκοψε» την Ρέιτσελ Νίκολς, λόγω των ρατσιστικών σχολίων της (pic)

Η Ρέιτσελ Νίκολς «πλήρωσε» ακριβά τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε το 2020, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία, με το ESPN να «κόβει» την εκπομπή που παρουσίαζε (The Jump), αλλά να την απομακρύνει απ' οτιδήποτε έχει σχέση με το ΝΒΑ!

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο και εμφάνιζε τη δημοσιογράφο του ESPN, Ρέιτσελ Νίκολς να μιλάει υποτιμητικά για τη μαύρη συνάδελφό της, Μαρία Τέιλορ και τις πρακτικές του ESPN, τις κόστισε ακριβά.

Ο τηλεοπτικός κολοσσός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει την Νίκολς από όλες τις δραστηριότητες του καναλιού αναφορικά με το ΝΒΑ, κάτι που έχει ως συνέχεια το «κόψιμο» της εκπομπής που παρουσίαζε τα τελευταία πέντε χρόνια η Νίκολς (The Jump).

Σε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άνταμ Μέντελσον, σύμβολου του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η Νίκολς (χωρίς να γνωρίσει ότι ηχογραφείται) αναφέρθηκε στην επιλογή του καναλιού να βάλει στο πλευρό της την μαύρη συνάδελφό της, Μαρία Τέιλορ. «Αν θέλεις να κάνεις πράγματα, επειδή αισθάνεσαι πίεση για το χάλια ρεκόρ στη διαφορετικότητα, κάτι που γνωρίζω από τη θηλυκή πλευρά, μπορείς να το κάνεις. Αλλά να βρεις έναν άλλον τρόπο. Δεν θα το βρεις σε εμένα, ούτε θα μου πάρεις αυτό που έχω», είχε πει η Νίκολς.

Η πρώτη αντίδραση του ESPN ήταν άμεση, αφού η δημοσιογράφος αποκλείστηκε από την κάλυψη των τελικών του ΝΒΑ, ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Φίνιξ Σανς.

Μόλις τον Απρίλιο το ίδιο κανάλι είχε απολύσει τον θρύλο των Σέλτικς, Πολ Πιρς, λόγω ενός βίντεο, με τον ίδιο να καπνίζει κάνναβη και στο παρασκήνιο να χορεύουν ημίγυμνες χορεύτριες!

Πάντως, η Νίκολς έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με το ESPN.

Breaking News: @espn takes Rachel Nichols off @NBA programming



ESPN has taken Rachel Nichols off of all NBA programming and will cancel her weekday afternoon show “The Jump,” the network confirmed today.



Read the story: https://t.co/NP6wtWVL9h pic.twitter.com/0254ayg667