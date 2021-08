Μάβερικς: Έτοιμος να κρεμάσει τα παπούτσια του και να γίνει assistant του Κιντ ο Ντάντλεϊ!

Ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς έχει δεχθεί πρόταση από τους Μάβερικς για να ενταχθεί στο προπονητικό τους επιτελείο ενόψει της νέα σεζόν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

Η ομάδα του κόουτς Τζέισον Κιντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τζάρεντ Ντάντλεϊ, προκειμένου να τον προσλάβει ως βοηθό προπονητή.

Ο 36χρονος φόργουορντ, ο οποίος πανηγύρισε με τους Λέικερς το πρωτάθλημα του 2020, ετοιμάζεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση - έπειτα από καριέρα 14 ετών και 948 αγώνων στο ΝΒΑ - και να ανοίξει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στην αθλητική του ζωή.

Ο βετεράνος δεν αναμένεται να συνεχίσει ως παίκτης στον σύλλογο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα οι Μάβερικς να του προτείνουν εξέχοντα ρόλο στο τεχνικό τιμ του Κιντ.

Μένει να δούμε αν πράγματι ο Ντάντλεϊ θα ξεκινήσει άμεσα την προπονητική του καριέρα, εφόσον φυσικά απαντήσει καταφατικά στην πρόταση που έχει δεχθεί.

