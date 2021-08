Ντόντσιτς: Πριν από έναν χρόνο η ματσάρα με το φοβερό buzzer beater (vid)

Πριν από έναν χρόνο και δη στην «φούσκα» του Ορλάντο, ο Λούκα Ντόντσιτς έμελλε να πραγματοποιήσει εκπληκτικό ματς και με... κερασάκι στην τούρτα το νικητήριο τρίποντο.

Ήταν 23 Αυγούστου 2020 και πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς για την α' φάση των playoffs.

Το παιχνίδι είχε πάει στην παράταση και οι Κλίπερς ήταν έτοιμοι να κάνουν το 3-1 στη σειρά, αλλά υπολόγιζαν χωρίς τον Σλοβένο σούπερ σταρ. Είχαν το προβάδισμα με 133-132 ωστόσο η τελευταία επίθεση ανήκε στους Μαβς.

Η μπάλα στα χέρια του εκπληκτικού, εκείνο το βράδυ, Λούκα Ντόντσιτς. Μόλις 3,7'' για το τέλος. Με ένα step back ξέφυγε από την επιτήρηση του Ρέτζι Τζάκσον και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των Κλίπερς για τη νίκη της ομάδας του με 135-133 και την ισοφάριση της σειράς σε 2-2.

Ουσιαστικά ήταν το κερασάκι στην τούρτα της δικής του απόδοσης έχοντας εκείνο το βράδυ 43 πόντους, 17 ριμπάουντ και 13 ασίστ! Βέβαια στη συνέχεια οι Κλίπερς νίκησαν στα δύο ματς που ακολούθησαν και έφτασαν στην πρόκριση.

Θυμάστε το τρίποντο της νίκης;

One year ago today, Luka came up BIG in the bubble 🥶 pic.twitter.com/hSSWoSESqG