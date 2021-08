«Το Κλίβελαντ είναι πιθανός προορισμός για τον Πάνγκος» (pic)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι η τελευταία ομάδα που φαίνεται να μπαίνει στη διεκδίκηση του Κέβιν Πάνγκος, ο οποίος εξακολουθεί να μένει ελεύθερος.

Ο Κέβιν Πάνγκος περιμένει. Έχει μείνει ελεύθερος από τη Ζενίτ και ακόμη δεν έχει συμφωνήσει με την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Το ενδιαφέρον από τις ομάδες της EuroLeague είναι έντονο, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να έχει πλησιάσει στην απόκτησή του Καναδού γκαρντ.

Ενδιαφέρον προκύπτει και από το ΝΒΑ. Μέχρι τώρα υπήρχε η περίπτωση των Μέμφις Γκρίζλις. Πλέον στη λίστα προστέθηκαν και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς! Όπως και να έχει, η περίπτωση των Γκρίζλις, μολονότι περισσότερο ελκυστική απ' αυτή των Καβς, μοιάζει και περισσότερο δύσκολη.

Το ρόστερ της ομάδας του Μέμφις είναι γεμάτο και αυτή τη στιγμή στον Πάνγκος μπορούν να προσφέρουν μόνο 10ήμερο συμβόλαιο.

