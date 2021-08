Ο Ζοακίμ Νοά αποσύρθηκε αλλά έχει... μεγαλύτερο συμβόλαιο από τον Σρούντερ (pic)

Μπορεί ο Ζοακίμ Νοά να ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά έχει ακόμα ενεργό συμβόλαιο το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό του Ντένις Σρούντερ!

Πείτε μας τώρα... Είναι δυνατόν ο Ντένις Σρούντερ να μην μετανιώνει την ώρα και τη στιγμή που είπε «όχι» στα 84 εκατομμύρια δολάρια των Λέικερς;

Από εκεί που θα έβγαζε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, έφτασε στο σημείο να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο στους Σέλτικς έναντι 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Κι όμως. Αυτό δεν είναι το πιο... κωμικοτραγικό του πράγματος! Υπάρχει και χειρότερο.

Ο Ζοακίμ Νοά μπορεί να δήλωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση ωστόσο έχει ακόμα συμβόλαιο σε ισχύ, το οποίο θα του αποφέρει τη σεζόν 2021-22 άλλα 6,4 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 500.000 δολάρια περισσότερα από τον Σρούντερ!

Καλά πήγε αυτό...

