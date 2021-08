Πείσμωσε ο Λεμπρόν που δεν πήρε ψήφο για τους καλύτερους: «Σας ευχαριστώ, δεν ήθελα κάτι περισσότερο» (pic)

Ύστερα από ψηφοφορία μεταξύ διοικητικών και σκάουτερ όσον αφορά τον καλύτερο του ΝΒΑ, ο Λεμπρόν δεν πήρε καμία ψήφο και... ξέσπασε!

Συγκεκριμένα εκείνοι που βγήκαν πρώτοι στην σχετική ψηφοφορία ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κέβιν Ντουράντ, ενώ ο Λεμπρόν δεν πήρε ούτε μία ψήφο!

Αν μη τι άλλο το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη και ερωτηματικά, προκαλώντας παράλληλα και την... θυμωμένη αντίδραση του σούπερ σταρ των Λέικερς.

«Ξεχασμένος βασιλιάς» ανέφερε σε σχετικό tweet (το οποίο στη συνέχεια κατέβασε) ενώ λίγο αργότερα θέλησε να δείξει το πείσμα του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστώ! Δεν ήθελα κάτι περισσότερο τώρα για να γεμίσω με καύσιμα!»

