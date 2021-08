Μέικερ: «Θα είχα 3.500 δολάρια κάθε φορά που με μπέρδευαν με τον Μπολ Μπολ» (pic)

Ο Θον Μέικερ στάθηκε στην... ομοιότητά του με τον Μπολ Μπολ και μ' ένα ποστάρισμα στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βγάλει χρήματα.

Ο Αυστραλοσουδανός φόργουορντ ο οποίος αγωνίστηκε για μισή σεζόν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς έκανε ειδική αναφορά μέσω twitter στην ομοιότητά του με τον -επίσης Σουδανό- Μπολ Μπολ!

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εάν και εφόσον έπαιρνα ένα δολάριο κάθε φορά που κάποιος με ρωτούσε εάν είμαι ο Μπολ Μπολ, τώρα ίσως να είναι και 3.5000 δολάρια».

Ο Μέικερ αγωνίστηκε πέρυσι σε 8 ματς τους Καβαλίερς έχοντας κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 2,9 ριμπάουντ, ενώ ο Μπολ Μπολ (γιος του αείμνηστου Μανούτε Μπολ) πήρε μέρος σε 32 ματς φορώντα τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς με 2,2 πόντους και 43% στα σουτ εντός παιδιάς.

If i got a dollar for every time someone asked me if i was BOL BOL I’d have about $3,500. Maybe 🤷🏿‍♂️

😒