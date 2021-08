Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης θέλει να αγοράσει έναν πίνακα με τους οπαδούς των Σανς να μετράνε τα δευτερόλεπτα στις βολές του (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκε από έναν πίνακα από τους τελικού του ΝΒΑ όπου τον... πικάρουν οι φίλοι των Φοίνιξ Σανς και ζήτησε να τον αγοράσει!

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άκουγε τους φίλους των Σανς να... μετράνε τα δευτερόλεπτα κάθε φορά που πήγαινε στη γραμμή για να σουτάρει βολές. Κάποιος καλλιτέχνης στις ΗΠΑ εμπνεύστηκε από αυτές τις αντιδράσεις και φρόντισε να το αποτυπώσει σ' έναν ζωγραφικό πίνακα.

Μόλις «τάγκαραν» τον Έλληνα σούπερ σταρ στο twitter αμέσως εκείνος ζήτησε να μάθε λεπτομέρειες για το πως θα μπορούσε να αγοράσει το εν λόγω έργο τέχνης: «Χρειάζομαι αυτό τον πίνακα. Τον πουλάς;» ήταν το DM που έστειλε ο Γιάννης στον καλλιτέχνη και το οποίο μοιράστηκε εκείνος στο twitter.

Ο πίνακας που θέλει ο Γιάννης...

. @Giannis_An34 you need this Pierick Smith painting hanging up in your man cave to look at, laugh at, enjoy and revel in your hard work that made your dreams a reality! 🤍 pic.twitter.com/aeEnxnJGMz

...και το αντίστοιχο ποστάρισμα

Pierick's goal for this recent #Giannis painting was to get it in front of him somehow, someway. He kept telling me, "I just want him to see it."



You guys!!! I have died.



Also, Pierick needed this badly. He's been so down lately. 1/ pic.twitter.com/e49cMQpHNu