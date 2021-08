ΛεΜπρόν και Άντονι οι μοναδικοί παίκτες που παραμένουν ενεργοί από το Draft του 2003! (pics)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κι ο Καρμέλο Άντονι, που θα είναι τη νέα σεζόν συμπαίκτες στους Λέικερς, είναι οι μοναδικοί που συνεχίζουν να παίζουν μπάσκετ από την κλάση του 2003 του NBA Draft.

Αμφότεροι είναι γεννημένοι το 1984 και εκκίνησαν την καριέρα τους στο NBA τη σεζόν 2003-04. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε επιλεγεί στην πρώτη θέση του Draft το καλοκαίρι του 2003 ως pick των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ ο Καρμέλο Άντονι στο νούμερο τρία από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Πλέον, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της απόσυρσης του Κάιλ Κόρβερ και την ένταξη του στο προπονητικό τιμ των Μπρούκλιν Νετς, οι δύο σούπερ σταρς των Λος Άντζελες Λέικερς είναι οι... τελευταίοι των Μοϊκανών από το NBA Draft του 2003 (τη συγκεκριμένη χρονιά επιλέχθηκαν κι οι παλιοί συνοδοιπόροι του ΛεΜπρόν στο Μαϊάμι, Ντουέιν Ουέιντ και Μπος).

Πρόσφατα, μάλιστα, ο «Βασιλιάς» κι ο «Μέλο» ένωσαν τις... δυνάμεις τους, προκειμένου να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τον σύλλογο της Καλιφόρνια. Ο ΛεΜπρόν κυνηγάει το πέμπτο της πλούσιας καριέρας του, ενώ ο Καρμέλο το παρθενικό του δαχτυλίδι.

