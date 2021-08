Summer League: Μικρή συμμετοχή ο Αντετοκούνμπο, έπεσαν μπουνιές στο Κινγκς-Μάβερικς (vid)

Το Summer League συνεχίζεται. Διαθέτει ακόμη και... φασαρίες με τους Γιουτζίν Ομορούι και Τσιμέζι Μετού να αποβάλλονται μετά από ένα σκληρό φάουλ και μία γερή μπουνιά, στην αναμέτρηση των Κινγκς με τους Μάβερικς! Στα... ρηχά ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις για 1:51 (παίρνοντας ένα ριμπάουντ) στην επικράτηση των Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς (86-70) στο Summer League του Λας Βέγκας.

Ο μικρότερος της φαμίλιας Αντετοκούνμπο δοκιμάζει την τύχη του στο Λας Βέγκας, προκειμένου να πείσει τους Κινγκς ή κάποια άλλη ομάδα του ΝΒΑ να του δώσει μία ευκαιρία να αγωνιστεί στο ίδιο πρωτάθλημα με τα δύο αδέρφια του, πρωταθλητές με τους Μιλγουόκι Μπακς, τον Γιάννη και τον Θανάση.

Τρία λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, το αντιαθλητικό φάουλ του Γιουτζίν Ομορούι (των Μάβερικς) στον Τσιμέζι Μετού, έφερε την απάντηση του τελευταίου με μία μπουνιά! Αμφότεροι αποβλήθηκαν από το ματς.

Δείτε το βίντεο:

Eugene Omoruyi and Chimezie Metu were both ejected after this fight. 👀pic.twitter.com/iez2KbgNBf