ΛεΜπρόν: Πιτσιρικάς χοροπηδούσε από τη χαρά του μετά από selfie! (vids)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ βρέθηκαν στο Λας Βέγκας και παρακολούθησαν την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς, για το Summer League. Στο φινάλε, ο ΛεΜπρόν έκανε έναν πιτσιρικά να χοροπηδάει από τη χαρά του.

Η βόλτα από το Λας Βέγκας μοιάζει επιβεβλημένη. Το Summer League του NBA διανύει τις τελευταίες ημέρες του και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αφού προπονήθηκαν μαζί, βρέθηκαν στο γήπεδο!

Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Πίστονς (103-86), όμως ο ΛεΜπρόν φρόντισε να δώσει απίστευτη χαρά σε έναν πιτσιρικά που ζήτησε μία selfie. Ο... βιαστικός ΛεΜπρόν όχι μόνο πόζαρε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα αφήνει ένα πελώριο χαμόγελο στον πιτσιρικά που τόλμησε και επιβραβεύτηκε.

Δείτε τα βίντεο:

.@KingJames out here making memories that will last a lifetime.



This is what it’s all about. pic.twitter.com/MOBYCdGPbV