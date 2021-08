Συγκινητικός Ουεϊνράιτ: «Το κάνω για τα παιδιά μου» (vid)

Ο Ις Ουέινραϊτ εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένος κατά την παρουσίαση του από τους Τορόντο Ράπτορς και μετά βίας συγκρατούσε τα δάκρυα του ενώ μιλούσε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Ο 27χρονος φόργουορντ που βρήκε πρόσφατα διετές συμβόλαιο στο ΝΒΑ έπειτα από μια διετία στην Ευρώπη, μίλησε για τις δυσκολίες που περνά ένας αθλητής όταν αναγκάζεται να αγωνιστεί για μήνες μακριά από την πατρίδα και την οικογένεια του.

Ο δυναμικός παίκτης με το ιδιαίτερο background (είναι πρώην αθλητής του football) δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, επειδή έχω ζήσει όλα τα συναισθήματα που μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκινημένος. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι.

Δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει να παίζεις στο εξωτερικό. Ειδικά η σεζόν που τελείωσε ήταν αρκετά απαιτητική. Μπορεί και η πιο δύσκολη.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ συγκινημένος. Το να βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για μένα ήταν δύσκολο.

Δεν νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο. Γενικά είμαι χαρούμενος άνθρωπος, όμως καμιά φορά είναι δύσκολα. Αν καταφέρεις να παίξεις στο ΝΒΑ, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Το κάνω για τα παιδιά μου...

Τώρα είμαι εδώ και δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Ήρθα εδώ για να μείνω. Αυτό είναι ένα έντονο συναίσθημα. Και δεν είμαι ο μοναδικός, υπάρχουν τόσα παιδιά που νιώθουν το ίδιο που είναι εδώ και το έχουν περάσει».

Ο διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ουγκάντα, στο γαλλικό πρωτάθλημα της περιόδου 2020-21 μέτρησε 11.6 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 28 λεπτά δράσης σε σύνολο 36 εμφανίσεων. Στο Basketball Champions League αντίστοιχα κατέγραψε 10.2 πόντους και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 συμμετοχές.

"I do it for my kids"



- @Wainright24 pic.twitter.com/LnajMrb8Dw