Γκριν: Εκτός συνέχειας Summer League το Νο.2 του draft (pic & vid)

O Tζέιλεν Γκριν των Ρόκετς θα χάσει το υπόλοιπο του Summer League λόγω τραυματισμού.

Ξεκίνησε εντυπωσιακά στα πρώτα ματς του Summer League o Τζέιλεν Γκριν, αλλά στάθηκε άτυχος. Ο παίκτης των Ρόκετς και Νο.2 του draft έχει πρόβλημα στο δεξί πόδι όπου νιώθει ενοχλήσεις και θα αναγκαστεί να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια του στο Summer League.

Ο ταλαντούχος shooting guard προέρχεται από το πρόγραμμα της G-League και το Χιούστον πιστεύει πολύ σε εκείνον για να το οδοηγήσει στην επόμενη μέρα μετά το rebuild που έγινε στην ομάδα.

Jalen Green (right hamstring soreness) will likely be out for the remainder of Summer League play, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/9FXWsWnOgX