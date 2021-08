Με ματσάρα Λέικερς-Νετς το πρώτο παιχνίδι της preseason

Οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της preseason και ξεκινούν τα φιλικά ματς από το STAPLES Center και τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για δύο από τα μεγαλύτερα φαβορί τη νέα σεζόν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ!

Οι Νετς των Ντουράντ, Ίρβινγκ, Χάρντεν, Γκρίφιν, Μιλς απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς των Λεμπρόν, Ντέιβις, Καρμέλο και Ουέστμπρουκ.

Μάλιστα δεν θα... χρειαστεί να περιμένουμε πολύ μέχρι την πρώτη τους αναμέτρηση στην regular season και αυτό διότι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο πρώτο ματς της preseason στο «STAPLES Center» στις 3 Οκτωβρίου.

Πέντε μέρες αργότερα θα δώσουν ένα ακόμα μεγάλο ματς, απέναντι στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The Brooklyn Nets announce they will open up their preseason in Staples Center against the Lakers on Oct. 3. Full Nets preseason schedule: pic.twitter.com/LDSDPypJpx