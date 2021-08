Μίτσελ: Ο πρωταθλητής του NCAA που σε... δαγκώνει με την άμυνα του (vids)

Ο Ντέιβιον Μίτσελ των Κινγκς έδειξε στο τρίτο του ματς στο Summer League γιατί οι αντίπαλοι του... εξαφανίζονται όταν τους μαρκάρει.

Το Σακραμέντο είναι μια ομάδα που αδυνατεί να βρει τον δρόμο για την επιτυχία, κάνοντας ακατανόητες επιλογές στο draft (Μπάγκλεϊ και όχι Ντόντσιτς ή Γιανγκ) την τελευταία 15ετία. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν βελτιωθεί στις επιλογές με Φοξ και Χάλιμπερτον, ωστόσο απέχουν πολύ από τα playoffs.

Πάντως το Νο.9 του φετινού draft, o πρωταθλητής του NCAA με το Βaylor, Nτέιβιον Μίτσελ έρχεται να τους δώσει ελπίδα. Ο Μίτσελ ήταν εξαιρετικός με 10 πόντους, 9 ασίστ και 0 λάθη στο τρίτο του παιχνίδι στο Summer League στη νίκη 80-70 επί της Σάρλοτ (καθάρισε το ματς με κλέψιμο και ασίστ, ενώ στην επόμεν φάση σκόραρε με υπέροχη προσπάθεια).

Εκεί όμως που θα πρέπει να σταθούμε είναι στην απίθανη άμυνα που έπαιξε στους αντιπάλους. Τους... έπνιγε σε κάθε φάση, ήταν έτοιμος να τους... δαγκώσει. Μιλάμε για τον κορυφαίο αμυντικό του φετινού draft και για τον άνθρωπο που έχει το παρατσούκλι «off night». Το προσωνύμιο αυτό του το κόλλησαν για το γεγονός πως... κλειδώνει όποιον αντίπαλο μαρκάρει και εκείνος έχει μια κακή βραδιά. Κρατήστε το όνομα του γιατί σίγουρα θα μας απασχολήσει μέσα στη σεζόν.

Μάλιστα μετά το ματς τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του, Χάρισον Μπαρνς, Τζιμέζιε Μέτου και Ταιρίς Χαλιμπέρτον.

that was as impressive as 10 points/9 assists/0 turnovers gets. all-around show tonight from Davion Mitchell pic.twitter.com/c3TeLpPdvD