O πρώην του Ολυμπιακού, Τζανίρο Πάργκο, στο τεχνικό τιμ των Πέισερς

Ο Τζανίρο Πάργκο, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό το 2009, εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο των Ιντιάνα Πέισερς.

Ένας παλιός γνώριμος στο ελληνικό κοινό θα βρίσκεται στο... πλευρό του κόουτς Ρικ Καρλάιλ τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από την Ιντιανάπολις.

Ο παλαίμαχος γκαρντ, Τζανίρο Πάργκο, ο οποίος στο δεύτερο «μισό» της σεζόν 2008-09 είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, επί τεχνικής ηγεσίας Παναγιώτη Γιαννάκη, εντάχθηκε στο ελαφρώς ανανεωμένο τεχνικό τιμ των Ιντιάνα Πέισερς.

Ο 42χρονος πλέον Πάργκο, ο οποίος είναι παράλληλα αδερφός του πρώην παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τζέρεμι, είχε αγωνιστεί 8 φορές συνολικά με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague, μετρώντας 3.5 πόντους και 1.4 ασίστ. Είχε κάνει ακόμη 4 εμφανίσεις στην Basket League, σε μια θητεία που είχε σύντομη διάρκεια, περίπου πέντε μηνών.

OFFICIAL: Jannero Pargo and Zach Chu have been hired to join Rick Carlisle's staff.



In addition, Calbert Cheaney, Tyler Marsh, Maurice Baker and Dylan DeBusk have all been retained.https://t.co/CZEso0yxxn