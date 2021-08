Αντεμπάγιο: Με το χρυσό μετάλλιο ανά χείρας βρέθηκε στο Summer League (vid)

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο βρέθηκε απευθείας από το Τόκιο στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το Summer League όπου παίρνει μέρος και το Μαϊάμι.

Ο Αμερικανός σέντερ στέφθηκε Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και δεν λέει να... αποχωριστεί το μετάλλιο που κατέκτησε στο Τόκιο.

Μάλιστα ταξίδεψε απευθείας στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσει το Summer League όπου λαμβάνει μέρος και η Χιτ, κρατώντας το χρυσό στα χέρια του:

«Πολλά τα συναισθήματα, μεγάλη η πίεση, αλλά το θέμα ήταν να φτάσουμε στον στόχο μας. Και τα καταφέραμε» δήλωσε στο ΝΒΑ TV και συνέχισε: «Επιστρέφω σπίτι με το χρυσό μετάλλιο και αυτό αντιπροσωπεύει εμένα, την οικογένειά μου και την πόλη», ενώ για τις κινήσεις που έκανε το Μαϊάμι ειδικά με την απόκτηση του Κάιλ Λόουρι, είπε:

«Θα φέρει ηγετικά στοιχεία στην ομάδα. Μαζί με εμένα, τον Τζίμι (σ.σ. Μπάλερ), τον Πι Τζέι (σ.σ. Τάκερ) και τον Μαρκίφ (σ.σ. Μόρις) θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό».

Bam brought his gold medal to Vegas @RebeccaHaarlow caught up with @Bam1of1 at NBA Summer League. pic.twitter.com/OxAF82lE1u