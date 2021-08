Aντεμπάγιο: Με το χρυσό μετάλλιο στο Summer League (pic & vid)

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν αποχωρίζεται στιγμή το χρυσό μετάλλιο που πήρε με την Τeam USA στο Τόκιο.

Πριν δύο μέρες ο Μπαμ Αντεμπάγιο γινόταν χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο μετά τη νίκη της Team USA κόντρα στη Γαλλία. Πλέον ο σέντερ των Χιτ έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και είναι κοντά στην ομάδα του που αγωνίζεται στο Summer League. Μάλιστα ο Μπαμ πόζαρε μαζί με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο δεν αποχωρίζεται στιγμή και έδειξε τη χαρά του για τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Δείτε τις φωτογραφίες με τον ψηλό του Μαϊάμι

Bam showing off the gold 🏅



(via @NBATV)pic.twitter.com/ga9ep9UPbT