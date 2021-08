Αναβλήθηκε το Πέισερς-Ουίζαρντς στο Summer League λόγω πρωτόκολλου υγείας (pic)

Με... αναβολή θα διεξαχθεί η πρεμιέρα του Summer League του ΝΒΑ και αυτό λόγω του πρωτόκολλου υγείας.

Συγκεκριμένα δεν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ των Ιντιάνα Πέισερς και των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και αυτό λόγω των Πρωτόκολλων Υγείας και Ασφάλειας του πρωταθλήματος.

Οι... υπαίτιοι της αναβολής είναι οι άνθρωποι των Ουίζαρντς, καθώς εντοπίστηκε επαφή με κρούσμα με αποτέλεσμα να γίνει καταγραφή των επαφών από πολλά μέλη. Αποτέλεσμα; Να μην μπορούν στην Ουάσινγκτον να συμπληρώσουν ομάδα προκειμένου να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του Summer League.

Due to ongoing contact tracing within the Wizards, the team does not have enough players to proceed with tonight's game. https://t.co/jqmnXaZOQT