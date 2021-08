Το NBA ευρευνά πιθανές παραβάσεις στις μεταγραφές των Μπολ και Λάουρι

Το ΝΒΑ ξεκινά σχετική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί έαν σημειώθηκαν παραβιάσεις των κανονισμών της Free Agency στις μετακινήσεις των Μπολ στους Μπουλς και Λάουρι στους Χιτ.

Η διοίκηση της λίγκας αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα γύρω από την πρόσφατη μεταγραφή του Λόνζο Μπολ στους Σικάγο Μπουλς, καθώς και της αντίστοιχης του Κάιλ Λάουρι στους Μαϊάμι Χιτ, ούτως ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξαν παραβιάσεις σε κανονισμούς της Free Agency.

Σύμφωνα με το ESPN, το ΝΒΑ ερευνά τις δύο αυτές υποθέσεις που αφορούν sign-and-trade deals, προκειμένου να εντοπίσει την ακριβή αφετηρία των συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Αυτό διότι απαγορεύεται οι όποιες διαπραγματεύσεις να έχουν ξεκινήσει πριν από την 2η μέρα του Αυγούστου.

Να θυμίσουμε πως ο Μπολ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, αξίας 85 εκ. δολαρίων με τους Μπουλς, με τους Σατοράνσκι, Τεμπλ και ένα μελλοντικό pick δεύτερου γύρου να μεταβιβάζονται στους Χόρνετς.

Σχετικά με τον Λάουρι, που επίσης υπέγραψε έναντι 85 εκ. δολαρίων στους Χιτ, οι Ράπτορς έλαβαν ως αντάλλαγμα τους Ντράγκιτς και Ατσιούα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως προ διετίας το NBA είχε προβεί σε αυστηροποίηση των ποινών σχετικά με παραβάσεις που αφερούν το φαινόμενο του tampering. Οι Μπουλς κι οι Χιτ θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με πρόστιμο μέχρι 10 εκ. δολάρια, σε περίπτωση που αποδειχθεί πως υπάρχει κάποια παρατυπία στις υποθέσεις που εξετάζονται.

Επίσης, με τιμωρία αποκλεισμού θα κινδύνευαν πιθανώς και στελέχη των συλλόγων. Το ΝΒΑ έχει την δυνατότητα να «τσεκάρει» τις συνομιλίες των παραγόντων, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν έγιναν αυτές. Είτε δηλαδή πρόκειται για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, είτε για τηλεφωνικές κλήσεις.

Ανάμεσα στις τιμωρίες που θα μπορούσαν να επιβληθούν στους συλλόγους, υπάρχει κι η αφαίρεση μελλοντικών pick στην διαδικασία του ΝΒΑ Draft, ενώ υπάρχει και το έσχατο σενάριο της ακύρωσης ενός συμβολαίου.

