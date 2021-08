Ατλάντα Χοκς: Έμεινε ο Λου Ουίλιαμς

Στην Ατλάντα με τη φανέλα των Χοκς θα αγωνίζεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο πολύπειρος Λου Ουίλιαμς.

Ο 35χρονος γκαρντ (1.85μ.) βάζει την υπογραφεί του σε νέο μονοετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων με την ομάδα του κόουτς Νέιτ ΜακΜίλαν.

Ο Ουίλιαμς «μοίρασε» την περσινή σεζόν ανάμεσα σε Λος Άντζελες Κλίπερς αρχικά (42 εμφανίσεις, 12.1 πόντοι, 3.4 ασίστ) και μετέπειτα Ατλάντα Χοκς (42 εμφανίσεις, 8.9 πόντοι, 2.8 ασίστ), παίζοντας συνολικά σε 84 αγώνες και με τις δύο ομάδες.

Με τους Χοκς, στους οποίους πήγε περί τα τέλη Μαρτίου, έφτασε ως τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας, ενώ είχε περάσει από την ομάδα και την διετία 2012-2014.

Αξίζει να αναφέρουμε πως κατά την διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ έχει κατακτήσει τρεις φορές το βραβείο (2016, 2018, 2019) του καλύτερου 6ου παίκτη.

Williams -- the three-time Sixth Man of the Year -- returns to Atlanta on a one-year, $5 million deal, sources said. https://t.co/wc6Q6MsbPQ