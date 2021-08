Από τους Ουόριορς στους Τζαζ ο Πάσκαλ (pic)

Ο Έρικ Πάσκαλ θα βρίσκεται στους Τζαζ τη νέα σεζόν αφήνοντας τους Ουόριορς.

Χάνουν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα τους οι Ουόριορς. Οι... πολεμιστές έστειλαν τον Έρικ Πάσκαλ στους Τζαζ για ένα μελλοντικό πικ δεύτερου γύρου.

Στη rookie season είχε 14 πόντους και 4.6 ριμπάουντ, ενώ πέρυσι έπαιξε σε 40 παιχνίδια με 9.5 πόντους και 4.2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Οι Μορμόνοι βάζουν έναν ανερχόμενο φόργουορντ στο ρόστερ τους, ενώ μένει να δούμε τι σχεδιάζουν να κάνει το Γκόλντεν Στέιτ στη free agency, όπου μέχρι τώρα είναι πολύ... ήσυχο. O Πάσκαλ είναι παιδικός φίλος του ηγέτη των Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ.

