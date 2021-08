ΝΒΑ: Έμεινε στους Χοκς για 5 χρόνια και 125 εκατομμύρια ο Κόλινς (pic & vid)

Ο μέχρι πρότινος restricted free agent Τζον Κόλινς συμφώνησε με τους Χοκς για νέο πενταετές συμβόλαιο αντί 125 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η περίπτωση του Τζον Κόλινς ακούστηκε σε διάφορα σενάρια ανταλλαγών το προηγούμενο διάστημα, εντούτοις οι Χοκς δεν τον παραχώρησαν κι εν τέλει δικαιώθηκαν από τη στιγμή που ο 23χρονος φόργουορντ - σέντερ είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της Ατλάντα ως τους Τελικούς της Ανατολής, σημειώνοντας 13.9 πόντους και 8.7 ριμπάουντ μ.ό. στα playoffs.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Adrian Wojnarowski, ο Κόλινς θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τα «Γεράκια» αντί 125 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

From the 19th overall pick in the 2017 draft to a centerpiece power forward on the Eastern Conference finalists this season, a remarkable rise to this contract for Collins. https://t.co/qZT0Ir9dmR