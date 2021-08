Σαν Αντόνιο Σπερς: Επιστρέφει ο Φορμπς, μετά από ένα χρόνο στο Μιλγουόκι (pic)

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Μπριν Φορμπς έμεινε ελεύθερος και πλέον επιστρέφει στους Σαν Αντόνιο Σπερς, την ομάδα μέσω της οποίας «έφτιαξε» το όνομα του.

Ο 28χρονος combo γκαρντ που την περσινή σεζόν έβαλε το... λιθαράκι ούτως ώστε τα «Ελάφια» να φτάσουν στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου του ΝΒΑ, είχε μείνει δίχως συμβόλαιο αλλά όχι για πολύ, μιας κι οι Σπερς τον επαναφέρουν στο δυναμικό τους.

Ο Φορμπς (1.88μ.), που ήταν undrafted στο NBA Draft του 2016, άνηκε στον σύλλογο από το Σαν Αντόνιο για μια τετραετία, από το 2016 (είχε κερδίσει συμβόλαιο μέσω του Summer League και των φιλικών προετοιμασίας) έως το 2020, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 278 εμφανίσεις υπό την καθοδήγηση του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Πέρσι μέτρησε κατά μέσο όρο 10 πόντους με 45% στα σουτ τριών πόντων και 1.6 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά συμμετοχής σε 70 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τους Μπακς, ενώ αγωνίστηκε και σε 20 ματς των playoffs (6.6 πόντοι, 1.4 ριμπάουντ, 13.7 λεπτά).

BREAKING: Bryn Forbes, who just won a championship with Milwaukee, has signed a deal to return to the San Antonio Spurs.



Forbes played in San Antonio from 2016-2020. He averaged 10.0 PPG on 45.2 3P% in 2020-21! 🎯 pic.twitter.com/RWmpwteSHc