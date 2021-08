Λέικερς: Συμφώνησαν με τον Χόρτον Τάκερ και τον «έδεσαν» για 3 χρόνια (pic)

Οι Λέικερς κατάφεραν και ήρθαν σε συμφωνία με τον Χόρτον - Τάκερ και τον κρατάνε στο Λος Άντζελες για τα 3 επόμενα χρόνια.

Ο νεαρός άσος των Λέικερς έχει μπόλικο ταλέντο και γι' αυτόν τον λόγο έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον ολόκληρης της λίγκας. Ο Χόρτον Τάκερ ήταν restricted free agent, με την ομάδα του Λος Άντζελες να έρχεται σε συμφωνία μαζί του.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τα επόμενα 3 χρόνια, με το συμβόλαιο του να αγγίζει τα 32 εκατομμύρια δολάρια. Ο νεαρός έχει καταφέρει στον λίγο χρόνο που παίρνει να δείχνει το πλούσιο ταλέντο του, άπαντες τον πιστεύουν πολύ και το έδειξαν και με την κίνηση τους οι Λέικερς να τον «δέσουν» στην ομάδα τους. Φέτος περιμένουν από εκείνον το ξεπέταγμα του και θα βρει χρόνο και χώρο να το κάνει.

Horton-Tucker is an important asset for the Lakers -- a young, 20 year-old ascending talent with a penchant for scoring. Lakers expect him to take a big step this season.