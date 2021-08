Σάικς: Ένας πρώην «πράσινος» στους Πέισερς (pic)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κίφερ Σάικς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πέισερς.

Στην Ελλάδα δεν έμεινε για πολύ και έπαιξε μόλις για τρία ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague.

O 27χρονος point guard κατάφερε να πάρει μια θέση στο ρόστερ των Πέισερς και θα κυνηγήσει το όνειρο του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του. Φυσικά στην Ιντιάνα θα είναι πολύ δύσκολο να βρει χρόνο στο «1», αφού εκεί δεσποζει ο Μάλκολμ Μπρόγκντον με τον Tι Τζέι ΜακΚόνελ.

Πιθανότερο σενάριο είναι να τον δούμε στη G-League και εκεί θα πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει να πάρει χρόνο στους Πέισερς.

After hitting a game-winner to win The Basketball Tournament $1M prize, guard Keifer Sykes has agreed to a deal with the Indiana Pacers, sources tell @TheAthletic @Stadium.