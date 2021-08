Σπερς: Ο Λαντέιλ επέμεινε για το ΝΒΑ και βρήκε συμβόλαιο στο Σαν Αντόνιο (pic)

O Τζοκ Λαντέιλ έκανε υπομονή, απέρριψε προτάσεις από την Ευρώπη και βρήκε συμβόλαιο με τους Σπερς.

Ο Αυστραλός σέντερ ήταν από την αρχή ξεκάθαρος και δικαιώθηκε. Ο Τζοκ Λαντέιλ είχε επίσημη πρόταση από τον Ολυμπιακό και την Εφές για να επιστρέψει στην Euroleague, αλλά εκείνος είχε από την αρχή προτεραιότητα το ΝΒΑ.

Τελικά, η επιθυμία του έγινε πράξη και συμφώνησε για τα επόμενα δύο χρόνια να είναι μέλος των Σπερς. Ο έμπειρος ψηλός ήθελε να βρεθεί και πάλι στο ΝΒΑ, δεν πείστηκε από τις ευρωπαϊκές ομάδες που τον κυνήγησαν και προσπάθησαν να τον πείσουν και βρήκε όσα έψαχνε στο Σαν Αντόνιο.

Australian center Jock Landale — the 2021 NBL Grand Final MVP — has agreed to a two-year deal with the San Antonio Spurs, his agent Sammy Wloszczowski of @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium.