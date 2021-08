Ρόμπιν Λόπεζ: Παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ (pic)

Ο Ρόμπιν Λόπεζ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ορλάντο Μάτζικ υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN, ο αδερφός του πρωταθλητή με τους Μπακς Μπρουκ Λόπεζ, συμφώνησε να μεταβεί στην Φλόριντα για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ.

Συγκεκριμένα συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ρόμπιν Λόπεζ αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους και 3,8 ριμπάουντ.

