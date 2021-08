Ο Λεμπρόν «λιώνει» στην προπόνηση πριν από την 19η σεζόν του στο ΝΒΑ! (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπορεί να έχει 18 χρόνια καριέρας στην πλάτη του, αλλά οι ατομικές του προπονήσεις εξακολουθούν να θυμίζουν... 18άρη!

Τι κι αν ετοιμάζεται για τη 19η χρονιά της καριέρας του. Τι κι αν «περπατάει» το 37ο έτος της ηλικίας του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει μέχρι και σήμερα σε «beast mode», κάτι που φαίνεται από τις ατομικές του προπονήσεις στην Offseason του ΝΒΑ.

Λίγες ώρες πριν ανοίξει η Free Agency στο ΝΒΑ και ξεκινήσουν να διαμορφώνονται τα ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ «λιώνει» στην προπόνηση, ανεβάζοντας τους... δικούς του ρυθμούς ώστε να είναι πανέτοιμος με το πρώτο τζάμπολ του ΝΒΑ στις 19 Οκτωβρίου.

Για του λόγου το αληθές, μπορείτε να δείτε το βίντεο από τα Stories του Λεμπρόν

Bron really bout to be in YEAR 19

(via @KingJames) pic.twitter.com/1LTTIdWURs