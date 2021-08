Αντετοκούνμπο - ΛεΜπρον: Άλλος ο τρόπος του ενός και άλλος του άλλου (pic)

Ο τρόπος που επιλέγει ο ΛεΜπρον να φτάνει μέχρι τις επιτυχίες, είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνον του Γιάννη και αυτό κρίνεται από τους Αμερικανούς.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, όπως και οι περισσότεροι σταρ του ΝΒΑ έχουν μια συγκεκριμένη άποψη τα τελευταία χρόνια, για το πως μπορεί μια ομάδα να φτάσει μέχρι τον τίτλο. Οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν super teams με δύο ή τρεις σταρ, για να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν το πρωτάθλημα.

Αυτό δεν είναι κάτι που το είδαμε μόνο πέρυσι. Είναι κάτι που επιλέγουν οι παίκτες τα τελευταία χρόνια και κρίνονται αυστηρά γι' αυτό, όπως έγινε στην περίπτωση του Κέβιν Ντουράντ. Ο ΛεΜπρον ήταν από τους πρώτους που επέλεξε να κάνει κάτι τέτοιο, παίρνοντας το ταλέντο του από το Κλίβελαντ και μετακομίζοντας το στο Μαϊάμι, για να βρει τους συμπαίκτες που ήθελε και να κατακτήσει τον τίτλο. Αυτό που είχε σκεφτεί έγινε πραγματικότητα και από τότε προσπαθεί να το επαναλάβει.

Προτιμάει να έχει δίπλα του παίκτες που ανεβάζουν τις πιθανότητες για τον τίτλο και το ίδιο έκανε και τώρα, με την επιλογή να φέρει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ στο Λος Άντζελες. Στη καριέρα του έχει συνεργαστεί με τους Ουέιντ, Κρις Μπος, Καιρί Ίρβινγκ, Κέβιν Λοβ, Άντονι Ντέιβις και πλέον έχει κι άλλο MVP δίπλα του. Σίγουρα είναι κάτι που συζητιέται αυτό, ειδικά αν το δεις δίπλα στον τρόπο που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να φτάσει μέχρι στον τίτλο.

«Θα ήταν εύκολο να πάω αλλού και να πάρω πρωταθλήματα, να πάω σε μια superteam. Όμως, αυτός είναι ο δύσκολος και ο σωστός δρόμος. Και τα καταφέραμε. Το κάναμε. Τα καταφέραμε»

Στα 26 του έμεινε στο Μιλγουόκι, με ολόκληρη την λίγκα να απλώνεται στα πόδια του, το έκανε δίχως super team, δίπλα του, έστω και αν όλοι του έλεγαν το αντίθετο και έφτασε στο πρωτάθλημα με βασικό συνοδοιπόρο του τον Κρις Μίντλετον, χωρίς καν να είναι καν All Star την φετινή σεζόν.

Άλλη νοοτροπία, άλλος τρόπος και ξεχωριστός, ειδικά την εποχή που ζούμε.

LeBron has now teamed up with Dwyane Wade, Chris Bosh, Kyrie Irving, Kevin Love, Anthony Davis and Russell Westbrook.



Meanwhile all Giannis needed to win a ring was Khris Middleton. pic.twitter.com/JIxyaAxWUm