ΝΒΑ: Χιτ, Ουόριορς και Πέισερς θέλουν τον Μπατούμ (pic)

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αισιοδοξούν πως ο Νικολά Μπατούμ θα ανανεώσει στους Καλιφορνέζους όμως για την περίπτωσή του ενδιαφέρονται επίσης οι Χιτ, Ουόριορς και Πέισερς.

Ο Νικολά Μπατούμ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν σημειώνοντας 8.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1 κλέψιμο μ.ό. σε 67 συμμετοχές με τους Κλίπερς που θέλουν να τον κρατήσουν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μόνο που σύμφωνα με τον Chris Haynes του Yahoo, o Γάλλος free-agent φόργουορντ απασχολεί επίσης τους Ουόριορς, τους Πέισερς και τους Χιτ που κράτησαν επίσης τον Γκόραν Ντράγκιτς ενώ αποδέσμευσαν τον Αντρέ Ιγκουαντάλα.

Ο Μπατούμ αγωνίζεται στο ΝΒΑ από το 2008-09, έχοντας 11.3 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ μ.ό. καριέρας με τους Μπλέιζερς, τους Χόρνετς και τους Κλίπερς.

The Los Angeles Clippers are hoping to re-sign Nicolas Batum, but the free-agent forward also receiving interest from Miami, Golden State and Indiana, league sources tell @YahooSports.