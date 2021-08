Σικάγο Μπουλς: Προχωρούν για Λόνζο Μπολ (pic)

Οι Σικάγο Μπουλς κι ο Λόνζο Μπολ είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με το που «ανοίξει» η φετινή Free Agency.

Το ενδιαφέρον των Μπουλς για τον Λόνζο Μπολ είναι δεδομένο, όπως κι η επιθυμία του παίκτη να μετακομίσει στο Σικάγο. Όπως όλα δείχνουν, η έναρξη της Free Agency θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, αναφορικά με την τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η υπόθεση θα βρεθεί σύντομα στο προσκήνιο κι οι πιθανότητες να δούμε του χρόνου τον 24χρόνο άσο με τη φανέλα των «Ταύρων» είναι αυξημένες, πόσο δε μάλλον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που μιλούν για πρόταση ύψους 80 εκ. δολαρίων σε βάθος τετραετίας.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός πλειμέικερ σημείωσε πέρσι με τους Πέλικανς 14.6 πόντους κατά μέσο όρο σε 55 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με 5.7 ασίστ, 4.8 ριμπάουντ κι 1.5 κλεψίματα σε κάτι λιγότερο από 32 λεπτά συμμετοχής.

