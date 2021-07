O Λεμπρόν έσπρωξε θαυμαστή που ήθελε να βγάλει φωτογραφία μαζί του (vid)

Δεν... άρεσε και ιδιαίτερα η ιδέα στον Λεμπρόν Τζέιμς να φωτογραφηθεί μαζί με θαυμαστή του, με αποτέλεσμα να τον σπρώξει μακριά.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε σε συναυλία του Usher στο Λας Βέγκας και λίγο πριν αποχωρήσει κάποιος θαυμαστής θέλησε να βγει μία selfie μαζί του.

Ο Λεμπρόν όχι μόνο δεν δέχθηκε, αλλά κατά την έξοδό του από τον χώρο της συναυλίας τον απώθησε! Αμέσως μπήκαν στη μέση και οι σωματοφύλακες του Τζέιμς και ο θαυμαστής δεν μπόρεσε να τον πλησιάσει ξανά.

LeBron really pushed a fan trying to get a photo at the Usher concert pic.twitter.com/jD0gm1C221