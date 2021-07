Γιούτα Τζαζ: Συμφωνία με Θάντερ για την ανταλλαγή του Φέιβορς

Στην Οκλαχόμα καταλήγει ο Ντέρικ Φέιβορς μαζί με μια μελλοντική επιλογή πρώτου γύρου draft, σε μια κίνηση που θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία στους Τζαζ.

Όπως μεταδίδει Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, οι Γιούτα Τζαζ έχουν φτάσει σε συμφωνία με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, παραχωρώντας τους τον Ντέρικ Φέιβορς συν ένα μελλοντικό draft pick πρώτου γύρου. Ως αντάλλαγμα θα λάβουν ένα μελλοντικό pick δεύτερου γύρου.

Ένα deal που ευνοεί και τις δύο πλευρές, καθώς οι μεν Τζαζ θέλουν να δημιουργήσουν «χώρο» στα οικονομικά τους, ενώ οι δε Θάντερ, πέραν του 30χρονου φόργουορντ, εξασφαλίζουν κι έναν παίκτη πρώτου γύρου για το μέλλον.

