Συναντήθηκαν ΛεΜπρον, Ουέστμπρουκ, AD και αποφάσισαν να βάλουν στην άκρη τον εγωισμό τους (pic)

ΛεΜπρον, Ντέιβις και Ουέστμπρουκ συναντήθηκαν και μίλησαν για το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους, πριν αυτή γίνει πραγματικότητα.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι μέλος των Λέικερς και η συνέχεια από εδώ και πέρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Το Λος Άντζελες είχε τον ΛεΜπρον και τον Ντέιβις να είναι οι ηγέτες της ομάδας τους, αλλά το πολλά προβλήματα πέρυσι έδειξαν ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν και κάποιον ακόμα.

Αποφάσισαν ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν ακόμα έναν σταρ και ο εκλεκτός είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ένα πολυσυζητημένο πρόσωπο, που όλοι ήξεραν από την αρχή ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει.

Οι τρεις σταρ συναντήθηκαν στο σπίτι του «Βασιλιά», πριν από δύο εβδομάδες και συμφώνησαν ότι για να δουλέψει αυτό θα πρέπει να βάλουν τους εγωισμούς τους στην άκρη, αν θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα.

Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική, αφού και οι 3 διακρίνονται για το πόσο μεγάλο «εγώ» έχουν και θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή η κατάσταση, για να μην έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο παρκέ.

Θεωρητικά, μίλησαν και ξεκαθάρισαν την θέση τους και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να τους δούμε μαζί στο παρκέ.

Westbrook, LeBron, and AD met at LeBron’s house about two weeks ago to discuss the possibility of playing together;



“They talked about putting their egos aside and playing as one in their quest to bring the Lakers another NBA championship.”



(via @BA_Turner) pic.twitter.com/ygF8RiDCaM