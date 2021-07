Επιλέγουν Γκριν οι Ρόκετς, Μόμπλεϊ οι Καβαλίερς (pic)

Λίγες ώρες πριν από το Draft του ΝΒΑ και άρχισε να... ξετυλίγεται το κουβάρι των επιλογών στις πρώτες θέσεις της διαδικασίας.

Μετά τη δεδομένη επιλογή του Κέιντ Κάνιγχαμ από τους Ντιτρόιτ Πίστονς στην κορυφή του φετινού Draft, το ενδιαφέρον στρέφεται στις υπόλοιπες θέσεις της διαδικασίας.

Όπως φαίνεται τα πράγματα έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν καθώς σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και το ESPN, οι Ρόκετς και οι Καβαλίερς έχουν καταλήξει στις τελικές τους επιλογές.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Χιούστον θα επιλέξει στο νούμερο «2» του Τζέιλεν Γκριν (19χρ., 1.98μ.) ενώ το Κλίβελαντ θα προσθέσει στο ρόστερ του, τον Έβαν Μόμπλεϊ (20χρ., 2.13μ.)

With Cade Cunningham a solid No. 1 to Detroit now, Houston and Cleveland continue to trend toward Jalen Green and Evan Mobley with the second and third picks, respectively, sources tell ESPN.