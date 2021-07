Ατλάντα Χοκς: Περιμένουν προτάσεις για την ανταλλαγή του Ρέντις (pic)

Οι Ατλάντα Χοκς εμφανίζονται ανοιχτοί στο να ακούσουν προτάσεις για την ανταλλαγή του 22χρονου γκαρντ-φόργουορντ, Καμ Ρέντις.

Όπως μεταδίδει Αμερικανός ρεπόρτερ των Χοκς, ο σύλλογος από την Ατλάντα είναι διατεθειμένος να ακούσει και να αξιολογήσει προτάσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Καμ Ρέντις το προσεχές διάστημα.

Ο νεαρός Αμερικανός έχασε αρκετά ματς της περσινής σεζόν λόγω τραυματισμών. Πραγματοποίησε 30 εμφανίσεις συνολικά σε Playoffs και Regular Season, έχοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους και 3.8 ριμπάουντ.

Να θυμίσουμε πως ο Ρέντις είχε επιλεγεί από τους Χοκς στην 10 θέση του NBA Draft πριν από δύο χρόνια.

The Atlanta Hawks are listening to trade offers for Cam Reddish, per @ChrisKirschner pic.twitter.com/ad8ci3NXD2