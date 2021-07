NBA: Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θέλει να φύγει από τους Ουίζαρντς και έχει... αγαπημένους προορισμούς (pic)

Ο Μπραντλεϊ Μπιλ δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στην Ουάσινγκτον. Διαθέτει μέχρι και αγαπημένους προορισμούς, με τους Σέλτικς, Ουόριορς, Χιτ και Σίξερς να είναι στην κορυφή της λίστας του!

Η σεζόν ήταν ονειρεμένη. Και καταστροφική. Ο Μπράντλεϊ Μπιλ σκόραρε δίχως σταματημό. Όμως οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς απέτυχαν, για άλλη μία σεζόν να προσπεράσουν το εμπόδιο του 1ου γύρου των playoffs.

Και ο Αμερικανός guard αρχίζει να έχει τη λέξη «ανταλλαγή» ολοένα και περισσότερο στο μυαλό του. Είναι δεδομένο ότι οι Ουίζαρντς έχουν στα χέρια τους ένα εξαιρετικό διαπραγματευτικό χαρτί. Και ο ίδιος ο Μπιλ ένα «βαρύ» συμβόλαιο, αξίας 34 εκατομμυρίων για την επόμενη σεζόν.

Ο Μπιλ φαίνεται να έχει «προτιμήσεις» για μία ενδεχόμενη ανταλλαγή. Σε ομάδες που είναι ήδη διεκδικήτριες ή χρειάζονται έναν... Μπιλ για να γίνουν. Στην κορυφή της λίστας του υπάρχουν οι Μπόστον Σέλτικς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (οι οποίοι έχουν ήδη δείξει αμοιβαία προτίμηση), οι Μαϊάμι Χιτ και οι Φιλαντέλφια 76ερς.

Bradley Beal would welcome joining teams such as Boston, Golden State, Miami or Philadelphia, per @JakeLFischer pic.twitter.com/PKh6tl2wRk