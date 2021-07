Το ποτό που παρήγγειλε ο Γιάννης στο Chick-fil-A, μπήκε στο μενού της εταιρείας! (pic)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να πάει στο Chick-fil-A έχει αλλάξει την μοίρα της εταιρείας, που κάνει ό,τι μπορεί για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Ένας πρωταθλητής ΝΒΑ και MVP μπορεί να κάνει πολλά και αυτό το αντιλαμβάνονται τώρα οι υπεύθυνοι του Chick-fil-A. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε με την σύντροφο του να πάρουν φαγητό από την αλυσίδα καταστημάτων και παράλληλα έκανε το πρώτο του λάιβ, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο κόσμος αντιλήφθηκε που ήταν, γρήγορα τα πανηγύρια άρχισαν, ενώ η παραγγελία του έχει κάνει την εταιρεία να... τρίβει τα χέρια της. Μπορεί να ζήτησε κοτόπουλο για μια ζωή και να μην μπορούσε κάποιος να του το εγγυηθεί εκείνη την στιγμή, αλλά φαίνεται ότι θα σκεφτούν πολύ διαφορετικά το καλό που τους έχει κάνει. Αρχικά η αξία της εταιρείας έχει εκτοξευτεί, ενώ πλέον η παραγγελία του Γιάννη έχει άλλη θέση.

Ειδικά το ποτό που πήρε, που ήταν μισό Sprite και μισό λεμονάδα, πλέον έχει δική του θέση στο μενού της εταιρείας και λέγεται το «Α Winning Blend», όπου σε ελεύθερη μετάφραση είναι η δημιουργία του νικητή.

Η εταιρεία μάλλον θα πρέπει να σκεφτεί ξανά την επιθυμία του Γιάννη να έχει κοτόπουλο για μια ζωή στο Μιλγουόκι.

Several Chick-fil-A locations are now offering the "50-50," inspired by Giannis Antetokounmpo.



Half Sprite, Half Chick-fil-A Lemonade 🥤



The drink is inspired by Giannis's special order in Brookfield, Wisconsin following the NBA Finals. pic.twitter.com/fGhfVuBOkf