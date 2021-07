Χέιζ: Ενδιαφέρον των Σέλτικς για τον στόχο του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Νάιτζελ Χέιζ που αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, δοκιμάζεται στους Σέλτικς και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις

Ύστερα από την απόκτηση του Οκάρο Ουάιτ και την αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια, οι «πράσινοι» έχουν στραφεί στον Νάιτζελ Χέιζ, αν και η περίπτωσή του μόνο... εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» της συμφωνίας.

Ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις έχει πάντα στο μυαλό του το ΝΒΑ, κάτι που -εκ των πραγμάτων- δυσκολεύει το έργο των «πρασίνων». Πάντως σύμφωνα με δημοσιογράφο των Σέλτικς, ο Χέιζ είχε workout με τη Βοστώνη μέσα στην εβδομάδα και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα όπως αναφέρει υπάρχει ενδιαφέρον από τις δύο πλευρές για συνεργασία με σκοπό να γεμίσει μια θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Για τη θέση «4» οι Κέλτές έχουν τους Αλ Χόρφορντ και Γκραντ Ουίλιαμς, ενώ εκεί μπορεί να παίξει και ο Τέιτουμ σε πιο κοντά σχήματα.

Source confirms that the Celtics had Nigel Hayes in for a workout this week. @Carchia was first to report.



Hayes impressed during the workout, and there is interest on both sides in regards to a roster spot -- there have been no summer league discussions at this point.