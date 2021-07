Αντετοκούνμπο: Εκτόξευσε την αξία του φαστφουντ που έφαγε κατά $300 εκ.! (pic)

Ό,τι πιάνει (θα) γίνεται χρυσάφι. Με μεγάλη ευκολία. Η επίσκεψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ένα κατάστημα Chick Fil-A στις ΗΠΑ, την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έφερε αύξηση 300 εκατομμυρίων στην αξία της εταιρίας!

Η καλύτερη διαφήμιση. Εντελώς δωρεάν από τον αγαπημένο σας MVP. Η βόλτα που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας μαζί και τις κούπες του θριάμβου, σε ένα κατάστημα Chick-Fil-A, έκρυβε χρυσάφι!

Τα καταστήματα της αλυσίδας Chic-Fil-A είναι διάσημα στις ΗΠΑ. Όχι μόνο για το φαγητό τους, αλλά και για το γεγονός ότι αρνούνται πεισματικά να ανοίξουν την Κυριακή! Πλέον, είναι πασίγνωστα και για τα 50 κομμάτια κοτόπουλου που αγόρασε ο ξενυχτισμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από τα βίντεο του Αντετοκούνμπο. Συνολικά προέκυψαν 47 διαφορετικά βίντεο, τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Συνολικά έγιναν 36.3 εκατομμύρια αναπαραγωγές των βίντεο!

Και το πιο θετικό για την εταιρία με τα κοτόπουλα που έφαγε ο Αντετοκούνμπο; Η αξία της μέσα σε λίγες ώρες αυξήθηκε κατά 294.8 εκατομμύρια δολάρια!

Not exactly 50, but @Giannis_An34's drive-through video generated 47 posts across Twitter, Facebook and IG. The 36.3M impressions earned @ChickfilA $294.8K in brand value. https://t.co/r3Uq2M919s