Ο Χίρο επέλεξε ΛεΜπρόν κι όχι Ουέιντ ως τον κορυφαίο ever του Μαϊάμι! (vid)

Σύμφωνα με τον Τάιλερ Χίρο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, κι όχι ο Ντουέιν Ουέιντ, είναι ο καλύτερος παίκτης που πέρασε ποτέ από την ομάδα των Χιτ.

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ αποκάλυψε πως για τον ίδιο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στην ιστορία του franchise. Μια απάντηση που, όπως είναι λογικό, συζητήθηκε και σίγουρα δεν άρεσε σε σημαντική μερίδα φίλων της ομάδας.

Ο βετεράνος πια Ντουέιν Ουέιντ αγωνίστηκε 14 σεζόν με τους Χιτ, κατακτώντας συνολικά τρία πρωταθλήματα (2006, 2012, 2013), ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε στην ομάδα μια τετραετία (2010-2014), συλλέγοντας δύο τίτλους.

Παρά το γεγονός λοιπόν πως ο Ουέιντ έχει ένα περισσότερο πρωτάθλημα αλλά και μεγαλύτερη διαχρονικότητα στην ομάδα, ο 21χρονος γκαρντ έριξε την... ψήφο του στον νυν σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Tyler Herro asked who is the best Heat player of all time: LeBron James...growing up for me LeBron was my favorite player on the Heat. pic.twitter.com/Q4kQcGHDkX