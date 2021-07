Τίμπεργουλβς: Επίσημα στα χέρια του θρύλου του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ (pic)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέρασαν και επίσημα στα χέρια του θρύλου του μπέιζμπολ, Άλεξ Ροντρίγκεζ και του συνεργάτη του, Μαρκ Λόρι.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς καλωσόρισαν στην οικογένειά τους τους νέους ιδιοκτήτες της ομάδας. Του θρύλου της MLB, Άλεξ Ροντρίγκεζ και του ζάμπλουτου συνεργάτη του, Μαρκ Λόρι.

Οι δυο τους συζητούσαν για αρκετό καιρό την απόκτηση των Τίμπεργουλβς, με τις συζητήσεις να... χαλάνε, αλλά στο τέλος να βρίσκεται η «χρυσή τομή». Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκαν 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια και η προοπτική της συνύπαρξης, για δύο χρόνια, με τον νυν ιδιοκτήτη Γκλεν Τέιλορ.

The NBA Board of Governors approves Alex Rodriguez and Marc Lore to join the Timberwolves and Lynx ownership group.



Next step — build a winner. https://t.co/YPykeV8wWg