Αντετοκούνμπο: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός σε Γιάννη και Θανάση (pic)

H KAE Ολυμπιακός θέλησε να συγχαρεί τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του τίτλου μέσω των social media.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου με τους Μιλγουόκι Μπακς, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια στον Έλληνα σούπερ σταρ, όπως επίσης και στον Θανάση, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» λόγω του ότι βρίσκεται στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

«Μόνο περηφάνια για τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο που κατέκτησαν το πρώτο τους δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! Πολλά συγχαρητήρια!» ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι».

Μόνο περηφάνια για τους @Giannis_An34 και @Thanasis_ante43 ,που κατέκτησαν το πρώτο τους δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! Πολλά συγχαρητήρια! We are extremely proud of Giannis and Thanasis Antetokounmpo, for winning their first NBA ring!Big Congrats! @Bucks pic.twitter.com/qvZ9gRKcDg