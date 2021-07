Μπακς: Το... αδιαχώρητο έξω από το «Fiserv Forum» δύο ώρες πριν από το τζάμπολ (vids)

Το Μιλγουόκι «ζει και αναπνέει» σε ρυθμούς... τίτλου, με τους φίλους των Μπακς να έχουν «κατακλύσει» την «Deer District» δύο ώρες πριν από το Game 6 (21/7, 04:00, Live Gazzetta, Cosmote Sports 4).

Όπως έγινε γνωστό αναμένεται 65.000 κόσμος έξω από το «Fiserv Forum» για τον 6ο τελικό του ΝΒΑ (21/7, 04:00, Live Gazzetta, Cosmote Sports 4), στον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του μπορεί να στεφθούν πρωταθλητές!

Περίπου δύο ώρες πριν από το παιχνίδι των Μπακς με τους Σανς, οι φίλοι του Μιλγουόκι άρχισαν να... κατακλύζουν κάθε γωνιά της «Deer District», δηλαδή τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου των Μπακς.

Δείτε τα σχετικά βίντεο

The @DeerDistrict with 2 hours until tip.. pic.twitter.com/Hd63nGCNJX