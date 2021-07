Aντετοκούνμπο: Μεγαλύτερη νίκη του όταν σηκώθηκε από τραυματισμό και σήκωσε όλη την ομάδα! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε τη μεγαλύτερη φετινή του νίκη όταν αρνήθηκε να... λυγίσει μετά τον τραυματισμό κόντρα στους Χοκς. To Gazzetta αναλύει λίγες ώρες πριν το ιστορικό Game 6 (04:00, gazzetta Live, Cosmote Sport 4).

Οι Μπακς βρίσκονται στο 3-2 κόντρα στους Σανς και απόψε έχουν μπροστά τους μια ευκαιρία για να πανηγυρίσουν τον τίτλο στο Game 6 (04:00, gazzetta Live, Cosmote Sport 4), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να θέλει τον... θρόνο του ΝΒΑ.

Για να φτάσουν εκεί πέρασαν πολύ δύσκολα. Και αν στη σειρά με τους Νετς, είχαν πάντα τον Έλληνα σταρ να τους οδηγεί εκ του ασφαλούς, κόντρα στους Χοκς δεν έγινε το ίδιο.

Ο Greek Freak τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι στο 29' της αναμέτρησης του Game 4 με τους Χοκς (οι Μπακς έχασαν με 110-88). Σε μία αμυντική βοήθεια που πήγε να δώσει σε προσπάθεια να μην δεχτούν οι Μπακς καλάθι από τον Καπέλα, έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τους ιατρούς των Μπακς μπήκαν στο παρκέ τον πήγαν στα αποδυτήρια στην αρχή υποβασταζόμενο, αλλά στη συνέχεια περπατούσε μόνος του χωλαίνοντας.

Οι φίλαθλοι των Χοκς ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για να τον ενθαρρύνουν, όμως όλος ο οργανισμός των Μπακς πάγωσε, κάτι που φυσικά ίσχυε και για ολόκληρο το ΝΒΑ. Οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη υπερέκταση αριστερού γόνατος, αν και υπήρχαν φόβοι ακόμα και για μεγαλη ζημιά στο γόνατο. Ωστόσο το σώμα του Γιάννη βοήθησε στο να μην έχουμε σοβαρό τραυματισμό. Ακόμα και έτσι ο χρόνος αποθεραπείας ήταν 2 με 4 εβδομάδες. Για φυσιολογικούς ανθρώπους όχι για τον Γιάννη.

Ο Greek Freak ήταν σαν θηρίο στο... κλουβί και έδειχνε καθημερινά πως θα επιστρέψει στους τελικούς, παρά τις ενδείξεις. Η τρέλα του Γιάννη, η απροθυμία του να παραδοθεί και να περιμένει για να αποθεραπευτεί πλήρως, πείσμωσε και την ομάδα, η οποία κατάλαβε πως ο ηγέτης ήταν έτοιιμος να δώσει τα πάντα για τους συμπαίκτες του και εκείνοι δεν τον άφησαν παραπομένο.

Στο πέμπτο και έκτο ματς της σειράς, έπαιξαν και για εκείνον, καταφέροντας να κάνουν δύο νίκες και να πάνε στους τελικούς. Στο Game 6 πρωταγωνιστές ήταν οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ, οι οποίοι βαθιά μέσα τους ήξεραν πως ο Γιάννης δεν θα τους αφήσει μόνους στους τελικούς, ακόμα και αν δεν είναι 100% έτοιμος. Δεν υπήρχε πιθανότητα να λείψει στους πρώτους τελικούς της καριέρας του. Και έτσι έγινε.

Ο Έλληνας σταρ κατάφερε να είναι δίπλα στους δικούς του συνοδοιπόρους από τον πρώτο τελικό, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους. Ο Γιάννης δεν λύγισε από τον τραυματισμό και επέστρεψε νωρίτερα, παρόλο που δεν ήταν στο 100% μετά τον τραυματισμό. Ακόμα και έτσι όμως ήταν η ώθηση που χρειαζόταν όλος ο οργανισμός.

Ο Αντετοκούνμπο κατάφερε να σηκωθεί μετά τον τραυματισμό του με τους Χοκς και ταυτόχρονα σήκωσε τους συμπαίκτες του. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη νίκη του και όχι αυτή στο Game 5 κόντρα στους Σανς. Γιατί αν ο Γιάννης δεν επέστρεφε στα NBA Finals, τότε το Φοίνιξ αυτή τη στιγμή θα πανηγύριζε τον τίτλο. Γιατί όλοι κατάλαβαν πως ρισκάρει έναν μεγαλύτερο τραυματισμό επειδή δεν θέλει να αφήσει μόνους τους τους συμπαίκτες τους. Έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του όπως κάνουν οι αρχηγοί, οι σπουδαίοι.

Με αυτόν τον τρόπο τα... ελάφια έβαλαν καλά στο μυαλό τους ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουν σε κανένα σημείο της σειράς, όσες δυσκολίες και αν τους βάλουν οι Σανς. Και το Φοίνιξ τους έριξε στα σχοινιά μετά το 2-0, αλλά οι Μπακς είχαν πάρει το μήνυμα από τον ηγέτη τους, που έπεσε, αλλά σηκώθηκε για να τους οδηγήσει σαν στρατηγός στη σημαντικότερη μάχη της καριέρας τους στα playoffs. Και πλέον η παρέα του Greek Freak βρίσκεται μια νίκη μακριά από το... ιερό δισκοπότηρο του ΝΒΑ.

"Early in my career I was getting too high or too low...This year, lose or win that did not happen. I was the same kind of guy... I believe that I'm supposed to be there." pic.twitter.com/yJgVe3q12F