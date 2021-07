Αντετοκούνμπο: Το ιστορικό σερί στο ποσοστό εντός πεδιάς! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να σουτάρει με φοβερά ποσοστά στους τελικούς, κάτι που τον τοποθετεί στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας.

Όλος ο κόσμος περιμένει τον έκτο τελικό ανάμεσα σε Μπακς και Σανς (04:00, 21/7, live Gazzetta, Cosmote Sport 4), αφού τα... ελάφια είναι πολύ κοντά στον τίτλο, μετά το breaκ στον 5ο τελικό και μία από τις κορυφαίες φάσεις ever με πρωταγωνιστές τους Γιάννη και Χόλιντεϊ.

Το Μιλγουόκι που πήραν πολλές μεγάλες αποφάσεις τα τελευταία χρόνια που του έφεραν μια... ανάσα από τον τίτλο, βλέπει τον Greek Freak να το οδηγεί σαν ηγέτης και να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις.

Ο Έλληνας σταρ μετά το Game 5, έφτασε τα 13 σερί παιχνίδια με 50+% εντός πεδιάς, το οποίο είναι και το καλύτερο της ιστορίας μαζί με εκείνο του Σακίλ Ο'Νίλ το 2006. Ο Shaq Attack είχε φτάσει σε 12 σερί το 1995 με τους Μάτζικ. Ακόμα μια κορυφή που κατακτά ο δύο φορές MVP της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.

Saturday was Giannis Antetokounmpo's 13 straight game shooting 50 percent or better in the postseason, which tied 2006 Shaquille O'Neal for the longest such streak in the shot-clock era (min. 10 FGA) pic.twitter.com/etAONYL2sn